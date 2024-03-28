Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили 12-летнего мальчика

Вечером российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области. Эта атака унесла жизнь еще одного маленького украинца.

27 марта захватчики ударили по поселку на Харьковщине. Прокуратура зафиксировала очередное военное преступление оккупантов.

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Гибель подростка

Вражеский обстрел начался около 21:20. Под ударом оказалась Боровая Изюмского района.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Речь идет о жилых домах и детском саду.

К сожалению, погиб мальчик 12 лет.

Пока не известно, из чего именно оккупанты осуществили удар по Боровой. В прокуратуре отметили, что точный вид вооружения устанавливается.

Вчера россияне нанесли ранения еще четырем детям на Харьковщине. Впервые противник использовал новый тип бомб в этом регионе.

Так, модернизированные авиабомбы оккупанты сбросили на Харьков, на Шевченковский район города.

Враг ударил по жилой застройке. Ряд многоэтажек и административных зданий, в частности школа и детсад, подверглись разрушениям. Пострадало 19 человек. Среди них – дети 13, 9, 2 лет и 3-месячный младенец.

Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, раненых, которые бы находились в тяжелом состоянии, к счастью, нет.

В то же время эта атака унесла жизнь одного горожанина. Им оказался 59-летний мужчина.