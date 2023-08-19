Террористический удар по Чернигову: что происходит на месте атаки – эксклюзивный репортаж

Российские оккупанты 19 августа нанесли террористический удар по центру Чернигова. Вражеская ракета ранила более сотни гражданских.

По состоянию на 18:30 известно, что погибли еще 7 человек, в том числе 6-летняя девочка. Как город приходит в себя от террористического удара – смотрите в эксклюзивном репортаже 24 Канала.

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Россияне ударили по центру Чернигова

В 11:30 в Чернигове раздался мощный взрыв – россияне ударили, вероятнее всего, баллистической ракетой по Драмтеатру, расположенному в центре города.

В то время там было очень людно – кто-то возвращался со службы, ведь удар пришелся на Праздник Преображения, другие просто прогуливались в обычный субботний день.



Чернигов приходит в себя после российского удара / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

По состоянию на 18:30 известно, что вражеская ракета:

ранила 140 человек, среди которых 15 полицейских и 15 детей,

убила 7 гражданских, в том числе 6-летнюю девочку, мама которой находится в тяжелом состоянии.



Россияне, скорее всего, ударили баллистической ракетой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Журналисты 24 Канала посетили место ракетного удара. Сейчас там преодолевают последствия ракетного обстрела.

Спасатели разбирают завалы. Гражданские им помогают и убирают обломки разбитых взрывной волной окон.



Пострадал Драмтеатр / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Насколько я видела, ракета была одна. Она прилетела именно в Драмтеатр. По ту сторону магазин горел, а над ним расположен Хозяйственный суд. Наверное, там обломки попали,

– рассказала одна из местных жительниц.

Она добавила, что стала очевидцем вражеской атаки, когда поднималась на площадь – российская ракета попала прямо по театру, повредив гражданские здания вокруг.



Взрывная волна выбила окна / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"Я видела, как ракета эта летела. Как самолет, она так же гудит. Думала, что это самолеты начали летать", – вспоминает черниговчанка.

Женщина призналась, что многие жители города уже расслабились и начали пренебрегать воздушной тревогой, чего делать было нельзя. Вблизи места удара расположено большое и оборудованное убежище, в которое пускают всех.



Гражданские и спасатели преодолевают последствия обстрела / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"Большое, глубокое, с туалетами, водой, вентиляция там хорошая очень. Если, не дай Бог, будет прилет, там можно жить еще (долго – 24 Канал), потому что бомбоубежище очень хорошее. Мы всегда запускали людей, люди к нам приходили", – отметила женщина.

Смотрите репортаж 24 Канала с места российского удара по Чернигову

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Прилететь может куда угодно

В Драмтеатре проходила выставка дронов. Одна из ее организаторов Мария Берлинская рассказала, что мероприятие остановили, когда объявили воздушную тревогу – участников несколько раз призывали пойти в укрытие. К сожалению, часть людей все равно вышла на улицу. Те, кто пошел в укрытие, спаслись.



В Драмтеатре была выставка дронов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик отметил, что за проведение выставки, выбор места и безопасность, в принципе, отвечают организаторы.

"Но в основном это было, как я понимаю, (с участием – 24 Канал) ОВА. То есть это общее решение", – заметил Боровик.



Среди пострадавших есть полицейские / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Он добавил, что из этого нужно сделать выводы, но также следует понимать, что Украина находится в состоянии войны, поэтому прилететь может куда угодно, так же как и к россиянам может прилететь из HIMARS.



Участников мероприятия призвали пройти в укрытие / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" рассказал, что посещал управление СБУ, ведь начались следственные действия. Вражеская ракета шла по руслу Десны, раньше оккупанты часто запускали цели руслом Днепра.

По словам Боровика, россияне серьезно подготовились к этому удару. По его мнению, на просчет такой атаки уходит около недели.



Все ушедшие в укрытие не пострадали / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Боровик рассказал, что сам является черниговцем, поэтому на выставке увидел много знакомых. В целом атмосфера мероприятия была позитивной.

Компания "Первый контакт", к созданию которой он причастен, с 2014 года активно работает над разработкой новейших систем БПЛА типа "барражирующий боеприпас" и других дронов-камикадзе.



Воздушная тревога была объявлена почти сразу / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Начало мероприятия – небольшое вступительное слово, минута молчания, гимн. И вот когда мы уже гимн пели, началась воздушная тревога, после которой организаторы сказали всем спуститься в бомбоубежище. Здесь хорошее бомбоубежище,

– вспоминает мужчина.

По его словам, большинство людей пошли туда, кто-то вышел из помещения и уехал, а кто-то пошел на улицу покурить.



Россияне ударили по Чернигову на Праздник Преображения / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Сам Боровик пошел на второй этаж, чтобы найти своего знакомого, который был одним из организаторов. Там он встретил мужчину, который сказал, что тот, вероятно, где-то внизу.

Когда командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" вернулся на первый этаж к стенду, произошел удар. Он получил легкие травмы.

"Раненым, у которых не были пробиты головы и которых задело по касательной, но много крови было, мы помогли спуститься вниз, обработать раны, остановить кровь. Мы все были внизу, а потом, когда закончилась тревога, мы все вышли на улицу", – добавил мужчина.



Среди погибших есть дети / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Участникам мероприятия сначала говорили не выходить на улицу, ведь мог случиться дополнительный прилет. Однако его, к счастью, не произошло.

Боровик рассказал, что среди погибших есть дети. Все они находились на улице.

Редакциявыражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористического обстрела Чернигова.



Работа на месте обстрела продолжается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал