В Чернигове было закрытое мероприятие, а не выставка: новые детали террористического обстрела
Россияне утром 19 августа атаковали драмтеатр в Чернигове. Там проходило закрытое мероприятие.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает 24 Канал.
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В драмтеатре проходило закрытое мероприятие
Чаус рассказал, что организаторы обратились в ОВА с письмом о том, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров.
Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства,
– объяснил глава ОВА.
Он добавил, что посторонних посетителей в драмтеатре в момент удара не было. Однако это еще предстоит установить следствию.
"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники спустились в укрытие, находились там до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников очень мало пострадавших. Большинство пострадавших – это именно люди, которые находились и проходили рядом, проезжали на транспорте. Это черниговцы, мирные жители", – подытожил чиновник.
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Ракетная атака по Чернигову: коротко
- Около полудня 19 августа в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В 11:30 в соцсетях начали сообщать о том, что в Чернигове раздался громкий взрыв.
- Впоследствии эту информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, российские военные ударили по центру города – враг выпустил ракеты "Искандер".
- Захватчики ударили по драмтеатру, в котором проводили выставку дронов. По словам руководителя Victory Drones, известного ветерана и общественного деятеля Марии Берлинской, мероприятие было заранее согласовано с местными властями.
- О месте проведения выставки знали только те, кто в ней участвовал. Им сообщили о локации за считанные часы до начала.