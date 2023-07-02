Узнал погибшую только по форме уха: Россия убила дочь и маленького внука жителя Токмака

Токмак Запорожской области оказался под оккупацией еще в начале полномасштабного вторжения России. Желая спастись, семья Алексея Игнатенко уехала из города, однако 14 января 2023 года российская неспровоцированная война оборвала жизнь его старшей дочери и внука.

Именно тогда, в 15:30, ракета врага попала в Днепре в многоэтажку и обрушила целый подъезд. О том ужасном зимнем дне и судьбе своих родных мужчина рассказал в интервью.

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Сначала родные находились в Польше

Алексей Игнатенко рассказал, что он с семьей убегал от оккупации еще в марте 2022 года. Подавляющее большинство семьи отправилось за границу, некоторые – в Запорожье, кто-то – в Днепр.

В Польшу сначала выехали дочь Анастасия с полугодовым внуком Макаром, а впоследствии и жена Алексея с сыном Никитой. Сам же мужчина вместе с тещей и племянниками, 5-летним Сашей и 13-летним Кириллом, выезжали несколько позже.

С оккупированной территории Алексей Игнатенко выехал в Днепр к зятю, жившему в однокомнатной квартире, а через несколько месяцев, летом 2022 года, к ним приехала Настя с внуком.

3 июля в Польше отпраздновали первый день рождения внука, а затем решили возвращаться в Украину. Как бы ее ни отговаривали, говорила – нет, сыну нужен отец рядом,

– рассказал мужчина.

Ракета оборвала жизнь ближайших

За несколько дней до трагических событий молодая семья сняла в Днепре отдельную квартиру. К сожалению, она выбрала дом на Набережной Победы, 118, куда 14 января попала ракета. Тогда она одним ударом забрала жизни 46 человек, среди которых были и Настя и, вероятно, маленький Макар. Девушке навеки осталось 27.

В то время Алексей Игнатенко работал в такси, а в момент взрыва вез пассажирку. На сам взрыв он внимания не обратил, ведь к подобному уже привык, однако пассажирке позвонил сын, назвал адрес, и в тот момент внутри Алексея все оборвалось.

Именно их подъезд, этаж... Это было страшно! Их обнаружили не сразу, а только на следующий день, в воскресенье. Узнали сначала из личных вещей. А потом я узнал дочь по необычной форме уха. Она сгорела. От нее разве что четверть осталась... Даже вспоминать такое – очень трудно,

– рассказал мужчина.

После теракта 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, среди которых и полуторагодовалый Макарчик. Однако дедушка уверен, что надежды, что он жив – нет. Ведь именно в это время у малыша был обеденный сон, а дочь, по словам мужчины, всегда была вместе с ним.

Как мне объяснил следователь, все останки тел, которые смогли найти там, отвезли на отдельный полигон. И там это все почти вручную "перебирают". Все отправляют на ДНК-тесты. Пока ничего,

– сказал Алексей.

Он вспомнил, что за полтора часа до взрыва его жена в последний раз говорила по телефону с дочерью, которая в это время укладывала Макара спать. Ей, рассказал Алексей, просто нереально тяжело, ведь она так и не смогла уговорить Анастасию остаться за границей.

Теракт России 14 января: коротко