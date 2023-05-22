Государство-террорист: оккупанты обстреляли спасательную часть в Днепре

22 мая Россия выпустила по Днепру дроны и крылатые ракеты. В результате атаки есть прилеты по спасательной части.

Глава ГСЧС Сергей Крук рассказал о последствиях ужасной ночной атаки. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.

Важно Ночью враг атаковал Украину 16 ракетами и 20 дронами: сколько удалось сбить

Россия обстреляла спасательную часть в Днепре

Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. К сожалению, в результате атаки пострадал один спасатель.

Последствия атаки по Днепру / фото Сергея Крука

Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм нормы Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! Россия – государство террорист!

– подчеркнул Крук.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что повреждения получил аварийно-спасательный отряд ГСЧС. Фактически 4-этажное здание было уничтожено.

"Досадно, что уничтожен спецтранспорт", – сказал глава региона в эфире национального телемарафона.

Россия атаковала спасательную часть: смотрите видео

Ракетная и дроновая атака Украины 22 мая: все, что известно