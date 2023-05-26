Взрыв был ощутим, – горсовет Днепра о новом вражеском обстреле

По состоянию на утро 26 мая город Днепр пережил две ракетные атаки. Первая произошла ночью с использованием ракет и дронов, второй раз в городе слышали взрыв уже утром, вероятно, в результате взрыва произошел "прилет".

Эту информацию для 24 Канала прокомментировал депутат Днепровского городского совета Данило Миро. Он рассказал о разрушениях, которые уже зафиксированы в городе.

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За последнюю неделю на Днепропетровщине уже второй раз очень громко ночью. Нет ни одного горожанина, который не слышал бы взрывы в городе.

В ночь на 26 мая в Днепре были повреждены некоторые предприятия, на месте возник небольшой пожар, разрушена автозаправка, работник которой получил травмы, однако его самочувствие стабильное.

Вторая атака

Уже около 10:30 утра в Днепре во второй раз прогремели взрывы. После этого через три минуты в городе и нескольких других регионах объявили воздушную тревогу.

Сейчас на место едут "скорые", а над Днепром поднимается дым. По последним данным от военной администрации, враг попал по медучреждению. Там есть пострадавшие. Информация уточняется.

Взрыв был ощутимым, но по звуку, где это происходило и с использованием какой ракеты определить трудно,

– добавил чиновник.

В настоящее время в городе работают над ликвидацией повреждений после ночной атаки, на места выехали соответствующие службы, принимаются обращения от пострадавших.

В Днепре прогремели взрывы: смотреть видео

Детали ночной атаки на Днепр 26 мая