Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть повреждения предприятия

В район Кривого Рога Днепропетровской области 9 декабря россияне запустили ракету. Эту воздушную цель оккупантов успешно сбила украинская противовоздушная оборона.

В то же время обломки сбитой ракеты упали на территорию местного предприятия. Там после российской атаки есть повреждения.

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Обломки российской ракеты повредили предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил информацию о сбитой российской ракете над Криворожским районом. Он подчеркнул, что, кроме предприятия, обломки российской воздушной цели затронули и два грузовика, которые находились рядом с предприятием.

Люди не пострадали,

– сказал Лысак.

В то же время, глава Днепропетровской ОВА напомнил, что последствия боевой работы наших защитников неба также могут нести опасность. Поэтому он призвал при вере в ПВО, не пренебрегать укрытием, а также беречь себя и своих близких.

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