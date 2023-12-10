Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть повреждения предприятия
Источник:Сергей Лысак
В район Кривого Рога Днепропетровской области 9 декабря россияне запустили ракету. Эту воздушную цель оккупантов успешно сбила украинская противовоздушная оборона.
В то же время обломки сбитой ракеты упали на территорию местного предприятия. Там после российской атаки есть повреждения.
Интересно Россияне используют ракеты-приманки для истощения украинского ПВО, но не слишком удачно, – ISW
Обломки российской ракеты повредили предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил информацию о сбитой российской ракете над Криворожским районом. Он подчеркнул, что, кроме предприятия, обломки российской воздушной цели затронули и два грузовика, которые находились рядом с предприятием.
Люди не пострадали,
– сказал Лысак.
В то же время, глава Днепропетровской ОВА напомнил, что последствия боевой работы наших защитников неба также могут нести опасность. Поэтому он призвал при вере в ПВО, не пренебрегать укрытием, а также беречь себя и своих близких.
Россия обстреляла ракетами несколько областей Украины
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что вечером 9 декабря в Кривом Роге было громко. Там силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над небом в районе города.
- До этого 8 декабря россияне атаковали ракетами Николаев. В ОВА подчеркнули, что в результате обстрела жители города не пострадали, а повреждений в самом Николаеве – нет.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что Николаев Россия обстреляла ракетой типа Х-59, запущенной с борта тактической авиации. Это дозвуковая ракета – нашей системе ПВО не во всех случаях удается сбивать ее.
- Ранее Россия обстреляла Украину ракетами Х-101 и Х-555, запущенными из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Противовоздушная оборона сбила 14 из 20 ракет, которыми оккупанты пытались обстрелять наше государство.
- Следует отметить, что это первая подобная атака за 79 дней. Военный аналитик Алексей Гетьман подчеркнул, что подобные атаки не будут происходить регулярно, ведь ракет у россиян осталось не так много, хотя они и экономили их.