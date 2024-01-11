Ракета упала за несколько метров до входа: жуткий репортаж из разбомбленной гостиницы в Харькове
Россия нанесла очередной коварный террористический удар по Харькову. Вечером 10 января две ракеты разбомбили одну из местных гостиниц, где жили гражданские.
Ужасный инцидент случился около 22:30. К моменту обстрела в здании находились более 30 гражданских, из которых 8 – персонал, а 23 – клиенты. Военных в этом отеле никогда не размещали. Больше – читайте дальше в репортаже 24 Канала.
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9 гражданских получили ранения. Среди них – иностранный журналист. Также два человека находятся в тяжелом состоянии. Работники ГСЧС быстро помогли людям эвакуироваться из здания.
Оккупанты обстреляли гостиницу в Харькове / Фото 24 Канала
Какие последствия ударов по гостинице в Харькове
Как сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, вероятнее всего, россияне нанесли удар ракетами из комплекса С-300. Также есть предположение, что это был "Искандер", который захватчики используют для ударов по Харькову. Уточненная информация будет позже.
Уничтоженный в результате обстрела автомобиль / Фото 24 Канала
Фасад гостиницы существенно поврежден / Фото 24 Канала
Одна из ракет попала сразу вблизи отеля – за несколько метров до входа у забора. Другая – в пристройку к основному зданию.
Эту гостиницу использовали работники СМИ и других гуманитарных инициатив. Об этом было прекрасно известно всем.
В этом отеле военные никогда не жили. Об этом знает Харьков. Отель использовали сотрудники СМИ. Это тоже достаточно общеизвестный факт. В момент удара там находились иностранные журналисты. В частности, из Турции. Поэтому считаю, что этот удар Россия нанесла именно по СМИ,
– подчеркнул Болвинов.
Среди пострадавших – журналист из Турции / Фото 24 Канала
Обстрелы Харькова: коротко
- Врач-психиатр Михаил Бебешко пережил обстрел гостиницы в Харькове. Он находился в ванной во время взрывов, что его спасло. После повторного взрыва дверь буквально вылетела.
- Оккупанты регулярно наносят террористические удары по гражданским объектам украинских городов. К примеру, вечером 9 января они обстреляли детский оздоровительный центр в Харькове. К счастью, здание было пустым, поэтому никто не пострадал.
- Россияне также обстреляли Харьков 2 января. Тогда были предположения, что оккупанты могли использовать баллистические ракеты, которые им передала Северная Корея.