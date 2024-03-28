Самому маленькому ребенку нет года: в каком состоянии пострадавшие после удара по Харькову
Россия 27 марта ударила по Харькову модернизированными авиабомбами. В результате этого погиб человек. Известно о 19 раненых, в частности, 4 детях.
Семеро пострадавших госпитализировали, информирует 24 Канал. Самой старшей пациентке – 92 года. Отметим, что россияне ударили по Харькову днем.
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Самому маленькому ребенку – нет и года. У него осколочные ранения мягких тканей. Пострадавших детей выписали из больницы почти сразу. Еще три человека будут оставаться в медучреждении.
У всех осколочные ранения различных участков тела. Профиль госпитализации зависит от того, куда прилетел осколок,
– рассказал и.о. гендиректора медучреждения Константин Лобойко.
Среди пострадавших – пациенты с ранением глаза, головы, а также мягких тканей – туловища и конечностей.
Атака врага на Харьков 27 марта: что известно
- Оккупанты ударили по городу управляемыми авиабомбами весом в 250 килограммов. Захватчики запустили их с территории Белгородской области России. Для этого они использовали истребитель. Враг впервые ударил таким оружием по Харьковщине.
- В полиции отметили, что это нечто среднее между крылатой ракетой и управляемой авиационной бомбой. Боеприпас УМПБ Д-30СН изготовлен на базе ФАБ-250. Известно, что такой снаряд калибром 30 сантиметров может летать на расстояние до 90 километров.
- Взрывы прогремели во время воздушной тревоги. Прилеты зафиксировали в Шевченковском районе города. Оккупанты попали по школе, а затем – прямо посреди жилых домов. Из-за атаки россиян повреждены 14 многоэтажек. Также есть повреждения института неотложной хирургии.
- На вражеский удар отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате атаки.