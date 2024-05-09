Россия ударила по школьному стадиону в Харькове: в каком состоянии пострадавшие дети
Источник:Олег Синегубов
Накануне, 8 мая, российские захватчики ударили по школьному стадиону в Харькове. В результате вражеского обстрела пострадали 7 человек, в частности, 4 детей.
В каком состоянии сейчас пострадавшие дети, рассказал председатель ОВА. Олег Синегубов также отметил, что в результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы и многоквартирные дома.
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В каком состоянии пострадавшие в результате российского обстрела дети
Глава Харьковской ОВА рассказал, что 15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый. Ему провели хирургическую обработку ран.
14-летний парень в тяжелом, стабильном состоянии. Подростка перевели из операционной в реанимацию.
Еще один 14-летний пациент также находится в реанимации. Удалены обломки, проведена операция. Врачи пытаются сохранить конечность.
8-летняя девочка, которая получила поверхностную травму, находится в состоянии средней тяжести. Ребенка выписали на амбулаторное лечение.
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Россияне в очередной раз ударили по жилому району Харькова
- Около 13 часов 8 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Городской голова сообщил, что российские войска ударили по жилому району.
- Оккупанты попали в стадион на территории школы.
- В результате российского обстрела пострадали 7 человек, в частности, 4 детей.
- В больницу доставили 55-летнего гражданского с травмами средней степени.
- Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии. Им оказали помощь на месте.