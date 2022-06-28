Обстрел Харькова: количество погибших возросло до 9, среди раненых – дети

Российские войска снова обстреляли Харьков. Под удары попали промышленные зоны города, не имевшие отношения к военному производству. В настоящее время данные о повреждениях обновляются.

Об этом в эфире национального марафона новостей рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает 24 канал. Он отметил, что таким образом Россия пытается запугать местное население.

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Интенсивность обстрелов Харькова возросла

Российские войска уже жестче обстреливают украинские города. Как отмечает Игорь Терехов, сегодняшние "прилеты" в Харьков связаны еще и с Днем Конституции Украины.

Они с первого дня стараюсь уничтожить нас как нацию. Но украинцы – это сильная нация и мы не позволим российским оккупантам создать то, что они хотят,

– отметил он.

По словам городского головы, россияне сменили тактику. Теперь они бомбят Харьков "по графику" – обстрелы проходят с территории Белгородской области.

Эта ночь была неспокойной. И буквально 15 минут назад тоже были взрывы, были прилеты в несколько районов Харькова. Пока были прилеты в промзону. На предприятиях, которые занимались абсолютно мирным делом, не имели никакого отношения к военным и военной технике,

– сообщил Терехов.

Он напомнил, что в результате ночных обстрелов также полностью разрушена школа.

По словам Терехова, часто удары россиян нацелены на трансформаторные подстанции. Несмотря на ряд вызовов, харьковчане получают электроэнергию.

Что известно о жертвах