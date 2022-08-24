"Сделано в России": ракета оккупантов, выпущенная на Харьков, взорвалась в воздухе

Оккупанты вечером 23 августа атаковали Харьков, нанеся ракетный удар. Взрыв, который слышали харьковчане, вероятно, вызвал разрыв российской ракеты в воздухе.

Ракета взорвалась из-за технической неисправности

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, взрыв слышали в центре Харькова.

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После пожара на чердаке дома были найдены фрагменты ракеты, предварительно – "Искандер". В результате взрыва здание не было разрушено.

Это, по словам Сергея Болвинова, указывает на то, что российская ракета взорвалась в воздухе.

Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности,

– отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Он добавил, что в результате взрыва российской ракеты, к счастью, нет пострадавших.



Ракета оккупантов, выпущенная на Харьков, взорвалась в воздухе / Фото Сергей Болвинов



Ракета подорвалась из-за технической неисправности / Фото Сергей Болвинов



В результате взрыва ракеты здание не было разрушено / Фото Сергей Болвинов

Беспокойная ночь в Харькове

В ночь на 24 августа в Харькове было беспокойно и часто объявляли воздушную тревогу. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе.

Из-за угрозы массированных обстрелов в День Независимости в Харькове комендантский час начался 23 августа в 19:00 и закончится 25 августа в 7:00.

В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Власти просят быть дома и не игнорировать тревогу.

Также российские войска обстреляли Харьковскую область. Кассетными боеприпасами российские военные обстреляли поселок Малая Даниловка, в результате чего известно о двух пострадавших. Кроме того, оккупанты обстреливали Дергачи.

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