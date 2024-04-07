Вынесло взрывной волной и ранило стеклом: как харьковчане пережили российский обстрел
Россияне фактически беспрестанно обстреливают Харьков. Ночь на 7 апреля началась с ударов беспилотниками по Славянскому району города, в результате чего пострадал мужчина.
В течение дня оккупанты еще несколько раз обстреляли Харьков. К сожалению, это повлекло немало разрушений. Подробнее о последствиях атак рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
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Последствия российских атак
Уже в полдень 7 апреля оккупанты наносили массированные удары по Шевченковскому району, где едва ли не ежедневно за прошедшую неделю фиксируют поражения. Известно, что это была атака унифицированные межвидовые планерные боеприпасы (УМПБ). Их выпускают из истребителей. Хотя воронки от них небольшие, но разрушения очень значительны.
Около 13 многоэтажек и несколько частных домов были повреждены. От одного из попаданий выгорели гаражи и машины местных жителей. Серьезные повреждения также в учебном заведении, общежитиях, кафе и гостиницы неподалеку. Эти удары харьковчане слышали даже на противоположном конце города.
Удары по Харькову / Фото: Нацполиция Харьковщины
С разницей в 10 – 15 минут россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. По данным местных властей, это была атака ракетами С-300. Пострадала промышленная зона и частные дома.
Я был в ванной, когда раздался взрыв один, а потом второй. Взрывной волной снесло стекло, которое меня ранило,
– рассказал Тарас, пострадавший от обстрела.
Поскольку взрывы прогремели в густозаселенном жилом районе, во многих домах повреждены окна. Спасатели, коммунальщики и полиция работают фактически нон-стоп.
Добавим, что в Харькове за последнее время фиксируют частые повторные удары с небольшой разницей. Тогда и экстренные службы, которые работают на местах, и сами жители направляются в укрытие. Настоятельно призываем вас также не пренебрегать воздушными тревогами, это может спасти вам жизнь.
Удары по Харькову: важно
- В Сухопутных войсках сообщили, что систематические обстрелы Харькова – это часть российского плана, одной из главных задач которого является посеять панику среди местного населения. Поскольку захватить Харьков в 2022 году не удалось, а сейчас у россиян для этого тем более нет сил, – уничтожение Харькова для российского диктатора Владимира Путина остается единственным вариантом.
- К сожалению, удары по Харькову часто довольно трудно отражать. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, что из-за близкого расположения Харькова к российской границе, работа ПВО и мобильно-огневых групп затруднена – у них почти нет времени на отражение атак.
- Еще по состоянию на 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после массированной атаки 22 марта фактически вся критическая энергоструктура города разрушена. Напомним, что ночью 22 марта только по Харькову россияне выпустили более 20 ракет, разрушив все трансформаторные подстанции и повредив ТЭЦ.