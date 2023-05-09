Россия обстреляла Харьковщину ракетами С-300: горело лесонасаждение

Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, в частности, в Харьковской области. Собственно, стало более подробно известно о последствиях последних прилетов.

В понедельник вечером, 8 мая, захватчики выпустили ракеты С-300 по Харьковщине, в результате чего зафиксировано 8 прилетов. Однако, как заверил глава ОВА Олег Синегубов, большинство воздушных целей ударили в землю.

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Подробно о последствиях

Собственно, 6 вражеских ракет приземлились в районе села Новый Коротыч – это в Харьковском районе области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще 1 ракета С-300 попала в районе поселка Солоницевка Харьковского района. Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке,

– написал глава региона.

Кроме того, в селе Цаповцы одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

Обратите внимание! В течение суток россияне обстреливали из артиллерии и минометов города и села Чугуевского и Купянского районов. Вследствие этого:

в Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом;

в селе Фиголевка Купянского района разрушениям подверглись 2 частных дома.

Синегуб констатировал, что обошлось без пострадавших.

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