Во двор областной больницы Херсона прилетела ракета: жуткое видео

В канун Рождества, 24 декабря, российские оккупанты цинично обстреляли Херсон. Эту ракетную атаку уже назвали самой трагической за время полномасштабного вторжения.

В результате обстрелов погибли 10 мирных жителей. Еще 68 – получили ранения.

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Оккупанты обстреляли областную больницу

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что системные обстрелы медицинских учреждений – это дно, которое пробило российская армия и "полетела дальше, в направлении ада".

Соболевский опубликовал последствия обстрелов Херсона. С фото видно, что ударная волна разбила окна больницы, разрушила покрытие и выбила дверь в палатах.

Последствия российских обстрелов Херсона: смотрите видео

От ракетного удара повредилось здание областной больницы / Фото Юрий Соболевский

Следует добавить, что сотрудники ГСЧС и сотрудники полиции совместно помогают жителям города.

Всего за сутки сотрудники ГСЧС совершили 21 выезд на места возгорания. Ликвидировали 13 пожаров, 11 из которых возникли после обстрелов.

А сотрудники полиции помогают гражданам преодолевать последствия обстрелов квартир, домов и обеспечивать жилье. Отмечают, что вражеские обстрелы не утихают ни на минуту. Однако полиция уверяет, что всегда готова прийти на помощь гражданам.

Россияне обстреляли Херсон: что известно