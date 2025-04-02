В Херсоне после обстрела не работает электротранспорт после обстрела
- В Херсоне из-за обстрела российскими войсками повреждена контактная сеть, что привело к остановке электротранспорта.
- Ремонтные работы уже начаты, а о возобновлении движения электротранспорта будет сообщено дополнительно.
Россияне в очередной раз атаковали Херсон. Из-за обстрелов в городе не работает электротранспорт.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
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В Херсоне повреждена контактная сеть
Роман Мрочко утром 2 апреля сообщил жителям города, что есть повреждения контактной сети. Восстановительные работы начаты.
В результате повреждения контактной сети после атаки со стороны российских террористов в городе не работает электротранспорт. Специалисты приступили к ликвидации последствий обстрелов,
– написал глава МВА.
О возобновлении движения электротранспорта власти Херсона обещают сообщить дополнительно.
Напомним, что этой ночью, 2 апреля, россияне также обстреляли Запорожскую область. В прифронтовой общине они атаковали дроном гражданские машины, припаркованные возле дома. Есть жертва и двое раненых.
Также от обстрела пострадал Харьков. В городе атакованы два предприятия. Есть восемь пострадавших, в частности, трое детей.