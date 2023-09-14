Состояние ребенка – тяжелое: медики борются за жизнь 13-летнего мальчика из Херсонской области

Ночью 14 сентября оккупанты ударили по Херсонщине. В результате обстрела погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат сейчас находится в больнице.

Состояние мальчика – крайне тяжелое. Он находится на искусственной вентиляции легких.

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Медики борются за жизнь 13-летнего мальчика из Херсонщины

В эти минуты в реанимационном отделении медики борются за жизнь 13-летнего жителя Новодмитровки.

О состоянии раненого ребенка рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк. По ее словам, состояние мальчика очень тяжелое и сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

Врач рассказала о состоянии 13-летнего мальчика: смотрите видео

Кстати, в полиции рассказали, что один из снарядов попал в частный дом, в подвале которого в то время находились дети. Под завалами дома погиб 6-летний мальчик, его 13-летний брат получил тяжелые травмы. Сейчас он в коме и за его жизнь борются врачи.

Также пострадали трое прибежавших на помощь и попавших под повторный обстрел. У 18-летней девушки минно-взрывная травма и рана стопы, у 24-летнего мужчины минно-взрывная травма, контузия, у 60-летнего мужчины осколочное ранение ноги.

Под вражеский обстрел попала и бригада скорой, которая оказывала медицинскую помощь раненым. Осколками повредило автомобиль, врачи не пострадали.

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