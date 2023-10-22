За сутки агрессор выпустил рекордное количество управляемых авиабомб по Херсонщине
Этой ночью оккупанты продолжили бомбардировки Херсонщины. За сутки агрессор выпустил по области рекордное количество управляемых авиабомб.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Силы обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших, передает 24 Канал.
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Оккупанты сбросили на Херсонщину рекордное количество КАБ
Ночью снова была воздушная тревога. Работала российская тактическая авиация. Оккупанты продолжили бомбардировку, в частности, с использованием управляемых авиабомб.
За эти сутки, которые мы считаем от 7 до 7 утра, было зафиксировано фактически рекордное количество управляемых авиабомб – 36 по Херсонщине. Враг выпустил по 2 – 4 по одному населенному пункту. Для села это очень большая мощность,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Заметила, что речь идет о разрушении нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки.
К сожалению, есть информация о пострадавших. Пока данные уточняют. Поскольку в ночное время мощная боевая работа противника означает большие разрушения.
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Обратите внимание! В Силах обороны Юга уточнили, что враг нанес 6 авиационных ударов с применением 36 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.
Под атакой оккупантов находились Антоновка, Бургунка, Ивановка, Николаевка, Ольга, Токаревка, Тягинка. В результате российских ударов повреждены частные дома, здания и мощности агропредприятий.
Захватчики усилили бомбардировки Херсонщины
- Ранее Гуменюк рассказала, что российские захватчики активизировали сброс авиабомб на Херсонщину, потому что боятся продвижения украинских защитников. Оккупанты, понимают, что им давно припекает Запорожское направление, а также Восточное. Теперь и Херсонское.
- Российские террористы предпочитают ночные бомбардировки, когда гражданские спят.
- Утром 20 октября оккупанты выпустили 4 КАБ по Бериславу. В результате очередного авиаудара погибла 80-летняя женщина.