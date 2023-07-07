Российская армия уничтожила школу в Херсонской области: щемящее видео
Источник:Херсонская ОВА
Российские террористы ночью снова обстреляли Херсонщину. Захватчики разрушили еще одно учебное заведение.
Российские военные уничтожили школу в селе Ингулец Дарьевской общины. В сети показали, что от нее осталось.
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Россия уничтожила еще одну украинскую школу
К счастью, в результате обстрела школы в Херсонской области гражданские не пострадали.
Очередное доказательство того, с кем мы воюем. Армия слабоумных, ведущих борьбу только со школами,
– подчеркнул автор видео.
Заметим, что обнародованные кадры шокируют. Разрушенные здания с уничтоженными стенами и без окон. Школы больше нет.
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Оккупанты уничтожили школу в селе Ингулец: смотрите видео
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