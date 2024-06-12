Враг бил по критической инфраструктуре Херсонщины: возможны аварийные отключения по области
Источник:"Херсоноблэнерго"
Ночные обстрелы 12 июня были направлены и по объектам инфраструктуры Херсонщины. Под удар попали объекты энергетики области.
Херсонские энергетики сообщили, что из-за ночных ударов россиян пострадала энергосеть области.
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Россияне ночью ударили по энергетике Херсона
В "Херсоноблэнерго" рассказали, что ночью россияне обстреливали территорию области, из-за чего были частично повреждены объекты критической инфраструктуры.
В связи с этим на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений энергоснабжения,
– сообщили в областной энергетической компании.
Работники АО "Херсоноблэнерго" и НЭК "Укрэнерго" сейчас проводят аварийно-восстановительные работы.
Также энергетики отметили, что для предотвращения утечки информации графики возможных отключений публиковать не стали.
В "Укрэнерго" также сообщили, что в Херсонской области вечером во время воздушной тревоги выключались несколько энергообъектов. Обесточивались потребители в Херсоне. Через 40 минут энергопитание всех потребителей было восстановлено. Позднее ночью при осмотре энергетики обнаружили повреждение зданий и оборудования одного из энергообъектов. Потребители не обесточивались, продолжаются ремонтные работы.
Что известно о ночных атаках россиян
- Одной из основных целей врага во время сегодняшней атаки стала столица. Именно на Киев летела основная часть ракет и дронов.
- Враг для улучшения результатов пытался атаковать Киев под прикрытием плохой погоды.
- Днепропетровская область также ночью отбивалась от российских "Шахедов". В результате атаки на Днепропетровщине пострадала семья из трех человек. ПВО сбила над областью 11 ударных дронов.
- Несколько часов спустя утром 12 июня в Украине снова раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В частности, в пригороде Днепра, в Новомосковском районе сообщили о взрывах. Вероятно, пуск был из Белгородской области.