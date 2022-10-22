Россия утром обстреляла Хмельницкий: когда восстановят водоснабжение и электротранспорт

Больше всего украинских семей осталось без света в Хмельницкой области – почти 700 тысяч абонентов. Сам областной центр тоже без света и может остаться без воды.

Об этом для 24 канала рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Он отметил, что ситуация в регионе достаточно сложная.

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"Это очередной террористический акт. Только террористы целенаправленно бьют по гражданским объектам, пытаясь спровоцировать панику. Оккупанты обстреляли сегодня область и сам Хмельницкий. У нас по двум объектам энергетической инфраструктуры были попадания", – сказал мэр.

Последствия обстрела

Россияне попали в Хмельницкий и Шепетовский районы. Симчишин поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые сбили часть ракет.

Пострадавших нет. Есть выбитые окна, повреждены другие хозяйственные постройки. Фактически с самого утра город без электроснабжения, воды, работы канализационного хозяйства. Не работает электротранспорт, – сказал мэр.

Он добавил, что сразу после завершения второй воздушной тревоги приступили к работе все ремонтные бригады – энергетики, коммунальщики. По состоянию на 17:40 в Хмельницком возобновили около 90% водоснабжения и работу канализационного хозяйства.

"Сегодня ночью и завтра город будет с водой и канализация будет работать. Мы сегодня и завтра не сможем возобновить работу электротранспорта, но мы заменим все автобусами и не будет особых проблем", – рассказал Симчишин.

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Когда возобновят электроснабжение

Как отметил Симчишин, электроснабжение критической инфраструктуры возобновлено. Что касается населения, то восстановили электричество примерно для половины. Работы продолжаются.

"Планируем, что на ночь примерно 80% электроснабжения возобновим. К сожалению, отремонтировать все полностью все не удастся, потому что часть объектов питается из других регионов. Там также были попадания", – пояснил мэр.

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Он заверил, что медицинские учреждения в Хмельницком обеспечены альтернативным питанием. Они имеют отопление.

"Пытаясь сеять панику, россияне недооценивают украинцев. Мы становимся сильнее и злее", – добавил мэр.

Обратите внимание – оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру: смотрите видео

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