Россия ударила по Изюму на Харьковщине, есть погибшие: главное об очередной преступной атаке

Россия 4 февраля ударила по центральной части Изюма. Известно о погибших и десятках раненых гражданских.

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Куда враг ударил в Изюме

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в части областей. Через 4 минуты мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в направлении Изюма. После этого в городе прогремел взрыв.

Утром Воздушные силы отчитывались о разведывательных БПЛА над Харьковской областью. Север области этим утром россияне уже атаковали КАБами и обстреливали из РСЗО. В 11:45 заметили еще один дрон над Изюмом.

Враг атаковал Изюм баллистикой в около 11:34. Сразу появилась информация о раненых и погибших гражданских лицах.

Согласно обнародованной информации, враг ударил по центральной части города. Городской голова Валерий Марченко рассказал Общественному, что ракета серьезно повредила одно административное здание, другое, расположенное рядом, также получила повреждения, это касается и многоэтажных домов поблизости. Сообщают, что разрушениям подвергся жилой пятиэтажный дом.

Последний раз Россия атаковала город около 3 месяцев назад.

Разрушения в результате удара по Изюму: фото Общественное

Сколько раненых и погибших в результате удара по Изюму

По состоянию на 12:48 известно о 4 погибших в результате российского удара по Изюму. Все они – гражданские. Это 2 женщины и 2 мужчины.

Число раненых сейчас оценивается в 24. Среди них 15-летняя девочка, которая получила осколочное ранение. Она находится в состоянии средней тяжести в больнице. Всего в больницу доставили пока 5 человек, трое находятся на операционном столе. Еще 1 человек по состоянию на 13:30 находится под завалами.

Начальник городской военной администрации Валерий Марченко отметил, что все погибшие и раненые – гражданские. Военных на месте удара не было. В зданиях, получивших повреждения, работали налоговая служба, соцзащита и казначейство. Люди, которые погибли, вероятно, хотели попасть в паспортный стол.

С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы – силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, – чтобы остановить террор и защитить жизнь,

– отреагировал на событие президент Владимир Зеленский

Последствия вражеского удара в Изюме: видео ГСЧС

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Ликвидация последствий удара по Изюму

Под завалами оказались один человек. Спасатели сейчас работают над его освобождением.

На месте удара работают экстренные службы. Синегубов заявил, что туда прибыли спасатели, экстренная медицинская помощь, а также кинологическая служба.