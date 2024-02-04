Сосредоточились на прифронтовых регионах, – Минэнерго об ударах россиян по энергообъектам
Российская армия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Однако в отличие от прошлого года, это происходит не на всей территории нашего государства.
Сейчас оккупанты сосредоточились в обстрелах энергоинфраструктуры Украины в прифронтовых регионах. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Министерства энергетики Украины – Ярослав Демченков, передает 24 Канал.
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Россияне обстреливают прифронтовую энергоинфраструктуру Украины
Демченков отметил, что в этот отопительный сезон, можно увидеть, что не было массовых обстрелов энергоинфраструктуры Украины. Но враг в этих ударах сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах.
Там россияне уничтожают и объекты генерации, и распределения, и были попадания в угольные шахты, в систему газоснабжения,
– рассказал он.
Заместитель главы Минэнерго также подчеркнул, что украинские энергетики проводят работы для оценки последствий вражеских атак и экономических убытков, в частности, для энергетических компаний. В частности, в Минэнерго создали специальную рабочую группу, чтобы максимально быстро удовлетворить потребности компаний в энергооборудовании.
Напоследок Демченков отметил, что министерство усилило подготовку к устранению последствий атак противника по энергообъектам. Это произошло и благодаря полученному опыту после массированных российских ударов во время отопительного сезона прошлого года.
В Кривом Роге из-за обстрелов вводили аварийные отключения
- После ночной атаки "Шахедами" 2 февраля в Кривом Роге было повреждение на одной из подстанций Укрэнерго. Из-за этого в городе были обесточены бытовые и промышленные потребители.
- Также в одной из шахт в результате отключения света около 100 рабочих оказались под землей. Впоследствии всех горняков удалось вытащить на поверхность, они все были в безопасности и чувствовали себя хорошо.
- Однако из-за обстрелов энергообъекта в Кривом Роге вводили аварийные графики отключения света и останавливали работу электротранспорта. Однако уже 3 февраля около полуночи подключение света для всех горожан восстановили, а также заживили критическую инфраструктуру Кривого Рога.