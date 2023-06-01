Воздушные силы объяснили угрозу обломков от крылатых и баллистических ракет
С начала мая российские террористы активизировали обстрелы столицы с использованием крылатых ракет и дронов. В последние дни их тактика несколько изменилась, теперь Киев обстреливают в частности баллистическими ракетами, которые в считанные минуты могут достигать своих целей.
До сих пор ПВО Киевщине работало на отлично, сбивая воздушные цели, однако трагические последствия привели к падению обломков. Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для 24 Канала объяснил, чем опасны обломки баллистических и крылатых ракет для гражданского населения
Смотрите также Ночная ракетная атака России на Киев 1 июня: среди погибших – ребенок
1 июня враг атаковал Киев баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер". Известно о травмированных и жертвах в результате падения обломков в помещение городской больницы.
Если боевая часть не разорвалась – опасность огромна
"Сотни килограммов взрывчатки. Да, ракета может быть поражена, но боевая часть может не взорваться в воздухе. С дронами тоже такое случается. Сам планер поражен, а боевая часть может быть не повреждена поразительными обломками зенитной ракеты", – прокомментировал Игнат.
При сбитии крылатая ракета, поскольку летит выше, может разорваться выше, а баллистическая, в частности "Искандер-К", может лететь на 100 – 200 метров в воздухе и взорваться там. Однако это не имеет особого значения в разнице поражения от обломков. Они представляют огромную опасность для гражданского населения, поэтому во время сигнала об опасности с воздуха украинцы должны соблюдать правила и обязательно пребывать в укрытии.
Кадры после обстрела Киева 1 июня: смотреть видео
Обстрел Киева 1 июня: подробно
- Российские террористы выпустили по столице 10 ракет, все цели были уничтожены украинской противовоздушной обороной, однако зафиксированы падения обломков.
- Враг использовал 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены из Брянской области.
- Известно, что обломки вражеской ракеты попали в детскую поликлинику и соседние дома. На месте погибли 3 человека, 10 были ранены. Среди жертв – ребенок 2012 года рождения.