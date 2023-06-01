Воздушные силы объяснили угрозу обломков от крылатых и баллистических ракет

С начала мая российские террористы активизировали обстрелы столицы с использованием крылатых ракет и дронов. В последние дни их тактика несколько изменилась, теперь Киев обстреливают в частности баллистическими ракетами, которые в считанные минуты могут достигать своих целей.

До сих пор ПВО Киевщине работало на отлично, сбивая воздушные цели, однако трагические последствия привели к падению обломков. Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для 24 Канала объяснил, чем опасны обломки баллистических и крылатых ракет для гражданского населения

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1 июня враг атаковал Киев баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер". Известно о травмированных и жертвах в результате падения обломков в помещение городской больницы.

Если боевая часть не разорвалась – опасность огромна

"Сотни килограммов взрывчатки. Да, ракета может быть поражена, но боевая часть может не взорваться в воздухе. С дронами тоже такое случается. Сам планер поражен, а боевая часть может быть не повреждена поразительными обломками зенитной ракеты", – прокомментировал Игнат.

При сбитии крылатая ракета, поскольку летит выше, может разорваться выше, а баллистическая, в частности "Искандер-К", может лететь на 100 – 200 метров в воздухе и взорваться там. Однако это не имеет особого значения в разнице поражения от обломков. Они представляют огромную опасность для гражданского населения, поэтому во время сигнала об опасности с воздуха украинцы должны соблюдать правила и обязательно пребывать в укрытии.

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