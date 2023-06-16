Визит африканских лидеров в Киев: почему Путин отважился бомбить столицу

Россия 16 июня обстреляла Киев, где на тот момент находились 6 высокопоставленных "миротворцев" из Африки. Целью их визита стало обсуждение "мирного плана". Впрочем, вряд ли ракетный обстрел России сможет существенно повлиять на лидеров африканских стран.

Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, позиция с которой лидеры приехали в Киев непреклонна.

Смотрите также Новые горизонты и удар по России: как второе турне Кулебы меняет позицию стран Африки

Позиция маловероятно изменится

Лидеры африканских стран во время воздушной тревоги в Киеве спускались в укрытие, чтобы не подвергаться опасности. Однако впечатление от ракетных обстрелов маловероятно окажет сильное влияние на африканскую делегацию.

Эта бомбардировка никак существенно не изменит позицию этих африканских президентов. Потому что они приехали с очень прагматичной повесткой, которую, конечно, придумали не они. Не из-за абстрактной гуманистической позиции африканские страны принялись вдруг решать миротворческие вопросы в Европе,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Так называемые миротворческие планы африканских стран поддержал Китай. А сами африканские лидеры очень лояльны российским политикам. Кроме того, недавно Египет выразил желание присоединиться к БРИКС с участием России и Китая.

"Эти обстрелы – это параллельная история, не отменяющая псевдопосреднической функции, с которой африканские лидеры сюда приехали, и с которой они отсюда поедут в Россию. Осуществляя обстрелы, Россия не боялась, что это как-то изменит позицию африканских стран", – отметил Божко.

Владимир Путин хорошо понимал, что так называемая позиция лидеров африканских стран не изменится. По меньшей мере, потому, что эта позиция не является их собственной.

28 апреля в Киев приезжал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Тогда российские оккупанты также обстреляли столицу. Вероятно, Владимир Путин и военное руководство России не нашло убедительных для себя причин прекратить или хотя бы сместить обстрел на день или два.

Ярослав Божко об обстрелах Киевщины во время приезда африканской делегации: смотрите видео

Война не является важным вопросом для Африки

В конце концов позиция африканских стран жестко детерминирована их торговыми отношениями и внешнеполитическими отношениями.

Украине лучше удается устроить отношения с теми странами Африки, которые уже поддерживают западный курс и определенным образом близки к Западу. Не ищут доверия у Китая и Москвы,

– подчеркнул Божко.

Российско-украинская война несколько вторична для африканских стран. По их видению это следствие противостояния Запада и Китая. Отношение этих стран к войне будет зависеть от того, на чьей стороне они в этом абстрактном противостоянии.

Приезд африканской делегации при обстреле Киевщины: что известно