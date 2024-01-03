Все приобретенное сгорело: в Киеве из-за ракетной атаки без жилья осталась мать двоих детей

В результате массированного обстрела Киева без дома и финансов осталась мама с двумя детьми. Квартира, в которой она проживала, полностью уничтожена.

Квартира Виктории в многоэтажке в Соломенском районе, в которой она проживала с двумя дочерьми и свекровью. Однако теперь у них не осталось крыши над головой. Об их судьбе в фейсбуке рассказала журналистка Алина Боднар.

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Женщина ищет на пепелище кольцо, чтобы сдать в ломбард и иметь деньги

Виктория воспитывает двух дочерей в возрасте 6 и 13 лет. Они вместе со свекровью жили в доме, в который попала вчера российская ракета в Киеве. Их подъезд стал эпицентром удара.

Сейчас их дом, все нажитое годами, мы сгребаем лопатами в строительные мешки. Ничего не осталось. Ничего,

– написала Боднар.

Когда бабушка детей увидела разрушенную оккупантами квартиру, ей пришлось вызвать врачей. Волонтерам удалось найти среди пепелища хоть какие-то документы семьи. Сейчас Виктория надеется найти обручальное кольцо и сдать в ломбард, "чтобы иметь деньги на жизнь".

Сердце не выдерживает и у меня. Нашли обугленное тело соседского котика. Сгорел заживо. Слезы перемешиваются с пеплом. За что нам это?

– добавила журналистка.

Если вы хотите поддержать киевскую семью финансово, вы можете перевести деньги на банку по ссылке или на карточку Монобанк: 5375 4112 1203 7472. Также нужны волонтеры на пепелищах подъезда – работы очень много.

Жилье Виктории полностью согрело: фото Алины Боднар

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