Россияне атаковали Киев: что известно о последствиях обстрела

Враг продолжает терроризировать украинцев. Обломки вражеского дрона вызвали пожар в здании поликлиники.

28 ноября войска оккупантов в очередной раз атаковали столицу. На этот раз под прицел попало медучреждение. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко и на КМВА.

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Что известно о последствиях ночной атаки России на Киев

В результате удара российских беспилотников по столице в Днепровском районе вспыхнул пожар в здании медицинского учреждения. Его уже удалось потушить. Повреждены стены здания, выбиты окна, а во дворе повалены деревья.

Известно об одном пострадавшем. Ранения получил охранник заведения, его госпитализировали. Обновление информации ожидается позже.

Также обломки дронов повредили соседние дома, вызвав разрушения. На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого в городе была объявлена воздушная тревога, а также сообщалось о работе ПВО.

Обстрел Украины 28 ноября