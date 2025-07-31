Россия этой ночью осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, основной целью которой стал Киев. Продолжается ликвидация последствий обстрела в Святошинском и Соломенском районах столицы. Россияне атаковали жилые дома.

Ведущая 24 Канала София Трощук пообщалась с жителями домов, которые оказались под атакой. Люди рассказали, что было два сигнала воздушной тревоги. После первого они прошли в укрытие, дождались отбоя и вернулись в свои квартиры, а ближе к утру прозвучал второй сигнал воздушной тревоги и не все успели спуститься снова в укрытие.

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Что рассказали пострадавшие?

В Киеве зафиксированы многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. Россияне в частности попали в дом в Святошинском районе, падение ракеты пришлось в районе 5-го этажа.

"Я схватила телефон, смотрю сообщение: "Киев, осторожно". И тут оно уже как бахнуло, полетели окна. Мы немножко дальше живем, не с этой стороны, по другую от лифта. Я и не оделась, искала кошку, так и не нашла, не знаю, где она потерялась", – озвучила Елена, жительница поврежденного дома.

Массированная комбинированная атака унесла жизни по меньшей мере семи человек, среди них 6-летний мальчик. Количество пострадавших возросло до 52. Из почти полусотни пострадавших 30 находятся в больницах.

Ничего не успели понять, повылетали окна вместе с рамами. В квартире все разрушено, кот куда-то спрятался, не могу найти. Люди на девятом этаже, которые погибли, вернулись из укрытия после отбоя тревоги, поднялись к себе домой и начался снова сигнал тревоги, прилетели ракеты и они погибли,

– рассказала Людмила, жительница поврежденного дома.

ГСЧС-никам удалось спасти мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Он провалился со второго этажа на первый этаж и его зажало конструкциями. Спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. В столице на двух локациях продолжаются поисково-спасательные операции, аварийно-спасательные работы – на шести.

Напомним, в Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 31 июля противник запустил 309 ударных БПЛА (а также имитаторов) и 8 крылатых ракет "Искандер-К". Основным направлением ударов стал Киев. Предварительно известно, что благодаря ПВО сбито/подавлено РЭБ 288 ударных беспилотников и 3 крылатые ракеты. Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом столицы) и 21 БПЛА в 12 местах, а также падение обломков на 19 локациях (почти все в Киеве).