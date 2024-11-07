В Киеве приземлили 2 беспилотника: они не сдетонировали во время падения
В результате обстрела Киева два вражеских беспилотника упали, но не сдетонировали. Взрывотехники устранили угрозу.
Два российских дрона упали в пределах столицы после массированной атаки России на Киев 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Киева.
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Какие детали известно о "Шахедах", которые не сдетонировали
Один из беспилотников приземлился на крышу частного домовладения, а другой – на пустыре неподалеку жилых зданий, однако они не взорвались.
Полиция обезвредила дроны, которые не сдетонировали / Фото Национальной полиции Киева
На место событий оперативно прибыли взрывотехники киевской полиции, которые обезвредили боевые части обоих дронов, предотвратив возможные разрушения и жертвы.
Обратите внимание! Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов или взрывоопасных объектов, правоохранители призывают немедленно обращаться по номеру 102, чтобы предотвратить возможные трагедии.
Правоохранители устранили опасность беспилотников, не взорвавшихся после атаки России на Киев / Фото Национальной полиции Киева
Атака на Киев 7 ноября: что известно
- Во время атаки пострадали два человека, в частности один госпитализирован в Соломенском районе. Силы ПВО обезвредили более 30 российских беспилотников, но обломки вызвали пожары в разных районах столицы.
- Россия атаковала Киев дронами-камикадзе "Шахед", вызвав пожары и разрушения в нескольких районах, включая Печерский, Соломенский, Голосеевский, Оболонский, и Подольский районы.