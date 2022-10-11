Здание Консультативной миссии ЕС пострадало от атаки на Киев

11 октября 2022 , 11:52
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Источник:

"Европейская правда"

В Киеве в результате атаки 10 октября пострадало здание Консультативной миссии Европейского Союза. Там есть некоторые повреждения.

Есть ли пострадавшие – неизвестно. Об этом сообщили в КМЭС.

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От обстрела пострадало здание Консультативной миссии ЕС

Как рассказали в миссии, после российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения. Сообщений о пострадавших среди участников миссии пока нет.

В КМЕС не рассказали детали о нанесенных повреждениях, ссылаясь на соображения безопасности.

Кстати, миссия КМЕС расположена на Владимирском спуске недалеко от пешеходного стеклянного моста, возле которого упала российская ракета 10 октября.

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Известно, что дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из Киева в связи с утренними ракетными обстрелами.

В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что с персоналом учреждения "все хорошо".

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Автор: Софія Ковнір