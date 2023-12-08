Повреждены дома, транспорт и газовая труба: фото последствий атаки на Киевщину

Враг ежедневно атакует города нашего государства, подвергая опасности гражданских. Во время обстрела российскими оккупантами Киевщины пострадали дома и транспортные средства.

В ночь на 8 декабря захватчики выпускали ракеты, в частности, по столичному региону нашего государства. Несмотря на разрушение инфраструктуры, к счастью, нет пострадавших среди людей. В то же время правоохранители фиксируют последствия атаки.

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Как выглядит Киевщина после ракетной атаки

Отметим, что Силы противовоздушной обороны сработали эффективно – все воздушные цели в Киевской области были ликвидированы. Однако все же, к сожалению, в результате атаки повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы.

На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевской области, спасатели и представители газовой службы. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки,

– написали в полиции Киевщины.

Вместе с тем, в Киевской ОВА уточняют, что в результате падения обломков сбитых вражеских ракет в Киевской области повреждены 3 частных дома в двух районах области. В них выбиты окна, двери, иссечены фасады, частично разрушены стены.

Какие последствия российского обстрела Киевщины / Фото полиции

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В ночь на 8 декабря Россия атаковала Киевскую и Днепропетровскую области 19 крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 из бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом говорили в Воздушных силах.

Отметим, что выпускали эти воздушные целые захватчики с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Это был первый за последнее время обстрел нашего государства из этой базы. Силы ПВО ликвидировали 14 ракет.

В результате атаки есть повреждения в Днепропетровской области. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщал об одной жертве и 4 пострадавших. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители призывают граждан не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно следовать в ближайшие укрытия. В то же время, власти региона договариваются с международными партнерами об оперативной замене окон в домах.