Циничный обстрел Краматорска: в больнице скончалась раненая 16-летняя девочка

29 апреля захватчики нанесли удар по городу Краматорск. В результате обстрела, к сожалению, была ранена 16-летняя девочка.

Пострадавшая девочка скончалась в больнице. Там она находилась в тяжелом состоянии.

Обратите внимание Гражданский мужчина целует руки незнакомому воину на Краматорском вокзале: трогательное фото

После обстрела Краматорска погибла 16-летняя девушка

Как рассказал глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, в больнице скончалась 16-летняя девушка, раненная в результате обстрела Краматорска 29 апреля.

Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице,

– написал он.

Что известно о прошлом обстреле Краматорска

29 апреля российские террористы ударили по Краматорску. В результате этого были ранены два человека, среди них ребенок.

Позже стало известно, что были ранены женщина и ребенок 2006 года рождения. Тогда их с ожогами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Тогда россияне повредили 3 частных дома, один из которых разрушен полностью.

Краматорск страдает от обстрелов