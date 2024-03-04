Попали под повторный обстрел: россияне в Донецкой области убили двух спасателей
Источник:Игорь Клименко
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, они обстреляли Краматорский район, в результате чего два человека погибли.
Министр внутренних дел Игорь Клименко Очередное военное преступление России унесло жизни двух спасателей в Донецкой области. Они попали под повторный обстрел.
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Им было всего 29 и 31
Во время тушения пожара 4 марта в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По ним ударили ударным дроном.
Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, еще трое спасателей получили ранения. Игорь Клименко выразил соболезнования близким и родственникам погибших.24 Канал присоединяется к соболезнованиям.
Россия ударила по пятиэтажке в Курахово
- В воскресенье, 3 марта, россияне атаковали Курахово Донецкой области, в результате чего пострадали дети и взрослые. Об этом написал в своих соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
- Глава МВД сообщил о 16 раненых, среди которых есть 2 детей. Министр подтвердил информацию о том, что россияне ударили по городу Курахово авиабомбой. Оккупанты попали по пятиэтажному дому.
- Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин ранее сообщал, что всех раненых госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.