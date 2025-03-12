В Кривом Роге под вражеский удар попал отель: там выбиты стекла и изуродован фасад
- В результате ракетного обстрела Кривого Рога повреждена инфраструктура, включая гостиницу.
- Прокуратура начала досудебное расследование военных преступлений, а спасатели ликвидировали пожары в гаражах и автомобилях.
- В городе также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазины, и 12 легковых автомобилей в результате атаки.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог утром 12 марта был поврежден местный отель. В здании выбило стекла и изуродовало фасад.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и ГСЧС.
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Что известно о повреждении отеля в Кривом Роге
В Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что в результате вражеской атаки в Кривом Роге погибла 47-летняя женщина. Ранения получили еще 9 человек. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома, админздание, медучреждение, детский сад, школу, магазины, отель, гаражи, автомобили,
– отметили правоохранители.
В прокуратуре также подчеркнули, что уже начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.
В ГСЧС, в свою очередь, отметили, что в целом в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях, общей площадью 100 квадратных метров. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.
В самом отеле выбило стекла и сильно изуродовало фасад здания.
Последствия российской атаки по Кривому Рогу / Фото ГСЧС
Впоследствии спасатели рассказали, что локализовали пожар в 3 гаражах и 4 автомобилях и ликвидировали возгорание в админздании.
К слову, в Кривом Роге прозвучала серия взрывов утром 12 марта. Враг дважды нанес удары по городу, второй раз, когда на место происшествия прибыли спасатели.