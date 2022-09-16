Россияне продолжают атаки критической инфраструктуры, но мы готовы, - ОК "Юг"

Ударами по Кривому Рогу, россияне пытаются использовать силы природы против нашего народа, борющегося за свою независимость. Но природа тоже на нашей стороне и даже бурные реки нам подчиняются.

Об этом 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк . Она также отметила, что оккупанты продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры и наносят серьезные разрушения, но наши Силы Обороны не только в людях с оружием.

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По ее словам, каждый украинец на своем месте, в том числе аварийные и спасательные службы.

Все на местах и все понимают, что враг будет вызывать такие события, с надеждой создать чрезвычайную ситуацию или техногенную катастрофу,

– добавляет Гуменюк.

По мнению спикера ОК "Юг", учитывая коварные намерения врага – все наготове , для того чтобы наши военные могли на фронте завершить свою работу, тыловые защитники не дают врагу сорвать наши планы.

Беспощадный обстрел Кривого Рога продолжается не первый день

Днем 16 сентября кафиры нанесли ракетный удар по городу, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В этот момент там раздавалась воздушная тревога.

Напомним, что это уже не в первый раз россияне атакуют Кривой Рог. 14 сентября они попали по дамбе Карачуновского водохранилища . Кстати, россияне ударили сразу 7 ракета Х-22 из самолетов стратегической авиации.

15 сентября было зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. К счастью, обошлось без жертв.