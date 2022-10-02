Оккупанты ударили дроном-камикадзе по лицею в Кривом Роге: корреспондент рассказал о последствиях

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать Днепропетровскую область. В ночь на 2 октября враг нанес удар иранским дроном-камикадзе по городу Кривой Рог.

Россияне ударили около полуночи по зданию криворожского лицея в центре города. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога.

Цель чрезвычайно сложна: в Воздушных силах подтвердили использование россией иранских дронов

Оккупанты попали по лицею в Кривом Роге

В результате этой атаки разрушены два этажа учебного заведения,

– сообщил корреспондент.

На месте безжалостного удара дроном-камикадзе возник пожар и туда сразу отправились сотрудники ГСЧС, а также правоохранители. В настоящее время огонь полностью ликвидировали, а спасатели разбирают завалы. К счастью, власти города не сообщали о погибших или раненых людях.

Враг терроризирует Никополь

Кроме того, неспокойно было и в Никопольском обществе. Россияне с территории временно оккупированной Запорожской области на противоположном берегу Днепра обстреливали город Никополь. Враг совершал атаки с РСЗО "Ураган", "Град", а также со ствольной артиллерии большого калибра.

В результате очередной атаки по Никополю в самом городе зафиксировали повреждения частных домов, хозяйственных построек, а также порывы на линиях электропередач,

– отметил корреспондент.

Многие никопольчане остались без электроэнергии. Впрочем, аварийные бригады осуществляют работы по восстановлению электроснабжения в дома. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате очередной атаки россиян.

Корреспондент рассказал о последствиях ночного удара россиян по Кривому Рогу: смотрите видео

Более того, неспокойно было и на временно оккупированных территориях Запорожской области, граничащих с Никопольской общиной. Там зафиксированы разрушения частных застроек и хозяйственных построек местных жителей. К счастью, информация о погибших или раненых не поступала.

Читайте также На месте ракетного удара в Днепре нашли тело еще одного ребенка

Оккупанты беспощадно обстреливают Днепропетровскую область