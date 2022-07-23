россияне рассматривают возможность торговли, как возможность обстреливать наши порты, – Давидюк

Сегодня россияне атаковали Одесский порт. Это произошло на следующий день после подписания Стамбульского зернового соглашения.

Логики и рациональности в действиях оккупантов искать не стоит. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

К теме Это плевок путина в лицо ООН и Эрдогана, – МИД о ракетном ударе по Одесскому порту

россияне привыкли пренебрегать договоренностями

22 июля Украина и россия подписали в Стамбуле зерновые соглашения с Турцией и ООН. Речь идет о разблокировании трех портов "Одесса", "Черноморск", "Южный", а затем – экспорт зерновых.

Однако россия давно убедила весь мир в том, что ее слово ничего не стоит. Так, страна-агрессор нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Такие поступки не являются чем-то новым для россиян, они всегда таковы были. Логики и рациональности в действиях серийных убийц, насильников и психопатов нет. Это касается, в частности, путина и россиян.

россияне – это помешанные террористы, фанатики убийств, человеческой крови, которые демонстрируют, что готовы брать, но никогда не готовы держать слово и давать,

– убежден политолог.

Это вызов Западу

Как известно, маниакальное мышление не приводит ни к чему хорошему. По мнению Давидюка, действия россиян – это вызов Западу.

"Не задабривать медведя, а наоборот повырывать когти и зубы, надеть ему намордник и только тогда вести с ним диалог. В большинстве стран медведи сидят в клетках. Мне кажется, европейской дипломатии пришло время построить эту большую клетку и взять россию под контроль", – считает Давидюк.

Он добавил, что о гарантиях безопасности со стороны россиян говорить бесполезно, ведь они прибегли к атаке сразу после достижения договоренностей. Кроме того, они выдвигали большое количество собственных условий. Часть из них получили, а затем начали стрелять. "Значит они не хотели все, этой половины им хватает", – объяснил политолог.

Возможность торговли – возможность атаки

Давидюк подчеркнул, что разблокировка портов является демонстрацией того, что они готовы по ним стрелять. Они будут использовать возможность торговли как возможность атаки на наши порты.

Хуже всего то, что не отошли российские боевые корабли. "Они дали честное слово, которое стоит ноль. Если не выведут корабли, это будет большая игра с огнем", – сказал Давидюк.

Ракетный удар по Одесскому порту: коротко

К теме – Вы там ничего не спутали? Давидюк резко обратился к Западу: смотрите видео