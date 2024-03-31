Россияне бьют несколько раз в одни и те же места в Одесской области: Братчук объяснил цель

В ночь на 31 марта Россия атаковала Одесскую область "Шахедами". Сейчас они несколько изменили свою тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что интенсивность обстрелов Одессы не становится меньше. В регионе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги.

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Какие последствия ночной атаки 31 марта

Как отметил Братчук, ночью 31 марта в небе над Одесской областью сбили 8 "Шахедов". К сожалению, обломки одного из беспилотников таки попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там произошел пожар – и более 170 тысяч абонентов оказались ночью без электроэнергии.

Уже в течение дня удалось восстановить электроснабжение. Это следствие успешных ремонтных работ. Хотя пришлось также снизить напряжение в сети.

Не вышли сегодня троллейбусы и трамваи на маршруты. Я думаю, что, возможно, завтра они будут где-то на 50%. Это делают, чтобы прежде всего люди и критическая инфраструктура имели доступ к электроэнергии,

– сказал Братчук.

Кроме того, Одесса постоянно находится под угрозой атак ракетами. Буквально недавно оккупанты запустили Х-59 по центру города. Тогда удалось сбить ракету, хотя четыре человека получили ранения из-за обломков.

Объекты энергетической инфраструктуры – это номер один на повестке дня врага. Они сейчас не столько массированно, сколько наносят точечные удары. При этом бьют именно по тем локациям, где атаковали ранее,

– отметил Братчук.

Атака по Украине 31 марта: коротко