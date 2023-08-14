ПВО, бьющее по своим и "безэкипажные катера": какие фейки снова придумала Россия

Российские пропагандисты всячески пытаются зайти в украинское информационное пространство. Они продвигают свои нарративы через фейки, однако их оперативно развенчивают.

Пророссийские телеграмм-каналы распространяют видео якобы работы украинского ПВО в Одессе. Пропагандисты врут, что две ракеты украинской ПВО сошли с траектории и попали по одесском супермаркете.

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Развенчивание фейка

На самом деле, на видео, которое распространяют пропагандисты, зафиксирована успешная работа украинского ПВО. На кадрах заметно вылет украинских ракет и их попадание в российскую ракету, которая после повреждения двигателя стала пикировать по спиралевидной траектории.

Кроме этого, минобороны России заявило об ударе "по местам производства и хранения безэкипажных катеров" ВСУ. В ведомстве цинично сообщили, что "все цели были поражены".

Минобороны врага не указывало регион, где это произошло. Однако местные власти Одессы сообщили о массированном обстреле беспилотниками и ракетами центра города ночью 14 августа. По информации Воздушных Сил, цели были сбиты ПВО.

Россия пытается распространять свои нарративы