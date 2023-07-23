После удара по Одессе – 7 пострадавших: 17-летний парень в тяжелом состоянии, но пришел в себя

В результате российского удара по Одессе пострадало немало людей. Они были госпитализированы. Впоследствии власти города рассказали, в каком состоянии пострадавшие.

В ночь на 23 июля Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами. В общей сложности пострадал 21 человек. Из них четверо детей, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера в эфире национального телемарафона. Всем пострадавшим медики оперативно оказали соответствующую помощь в медучреждениях города.

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Что известно о раненых из-за атаки на Одессу

Как пишут в пресс-службе одесских властей, большинство травм вследствие этого удара связаны с поражением людей обломками стекла. Кроме того, врачи извлекли кусок металла из тела одного пациента.

Вся медицинская помощь и лекарства предоставлены в полном объеме. В настоящее время (по состоянию на 14:00, 23 июля – 24 Канал) на стационарном лечении остаются семь пострадавших в результате российской агрессии, среди них – парень 2006 года рождения в тяжелом состоянии с ранением грудной клетки. Другие пациенты продолжают лечение амбулаторно.

По словам главы региона Кипера, 17-летний парень единственный из семи пострадавших в тяжелом состоянии, однако он уже пришел в сознание. Врачи делают все, чтобы юноша как можно скорее поправился.

Пострадавшие из-за удара по Одессе / фото "Одесса. Официально" (заблюреные 24 Каналом)

Удар по Одессе: что еще нужно знать

Захватчики били, в частности, по историческому центру города. Из-за этого пострадал Одесский Спасо-Преображенский храм на Соборной площади. Был поврежден алтарь, в результате чего загорелся пожар. Как известно, собор был одной из визитных карточек Одессы.

Вместе с тем было повреждено по меньшей мере 6 жилых, в том числе многоквартирных, домов. Также были изуродованы десятки автомобилей, а во многих зданиях города были повреждены фасады и крыши.

В Италии заявили, что шокированы из-за этой русской атаки на здания XIX – XX века. Там констатировали, что варварство никогда не победит и подчеркнули, что готовы приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины.