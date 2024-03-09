В ОК "Юг" ответили, куда целились россияне во время приезда греческой делегации в Одессу

Оккупанты ударили по Одессе 6 марта, когда там находился с визитом президент Украины и премьер Греции. Однако нельзя сразу и четко спрогнозировать, на что был направлен баллистический удар врага.

Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что россияне не прекращают свой террор на Юге Украины. В частности, в приоритете для захватчиков припортовая инфраструктура. Отметим, что Россия атаковала Одессу утром.

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"Можем констатировать, что удар баллистикой произошел по припортовой инфраструктуре. Сейчас работает следствие и оно однозначно определит и тип вооружения, которым был нанесен удар, и вероятную траекторию движения и т.д.", – отметила Гуменюк.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что остается фактом то, что враг ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области, когда там была встреча международного уровня. Была ли атака россиян направлена непосредственно на делегацию – установит следствие и разведка.

На данном этапе мы можем констатировать – удар был по припортовой инфраструктуре и по времени это совпало с визитом делегации,

– сказала Наталья Гуменюк.

Россия атаковала Одессу во время визита делегации