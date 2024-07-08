В "Охматдете" погибла 30-летняя врач из Львова

Россия в понедельник, 8 июля, целенаправленно атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Одной из жертв атаки стала 30-летняя врач из Львова Светлана Лукьянчук.

Она родилась во Львове. В "Охматдете" женщина работала детским нефрологом.

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Девушка была сиротой

Светлана Лукьянчук была сиротой. Воспитанием девушки занималась ее родная тетя.

Она закончила Национальный медицинский университет имени Богомольца, а впоследствии завершила интернатуру.

Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память,

– сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Добавим, что сейчас до сих пор продолжается разбор завалов больницы. Известно о двух погибших и 10 пострадавших. Удалось спасти 4 человека, из которых – 3 ребенка.

Тем временем в ответ на террористическую атаку России Киев инициировал чрезвычайное заседание Совбеза ООН.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российских обстрелов. Вечная и светлая память!