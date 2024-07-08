В Покровске Донецкой области российские ракеты попали в предприятие: есть жертвы
Источник:Вадим Филашкин
Утром 8 июля российские войска ударили по Покровску Донецкой области. В результате попадания в предприятие в городе погибли трое мужчин.
О последствиях утреннего обстрела рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Украинцев также призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
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Российские войска обстреляли Покровск
Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили утром 8 июля по всей стране.
Сейчас есть информация о попадании в предприятие – именно на его территории погибли трое мужчин,
– написал Филашкин.
По словам главы ОВА, под огнем оказались и другие общины Донецкой области. Сейчас информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Оккупанты осуществили массированную атаку 8 июля
- Россияне утром 8 июля нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. Всего в результате утренней атаки страны-агрессора по Украине, к сожалению, погибли около 20 человек, около полусотни – ранены.
- По данным Воздушных сил, враг бил баллистикой, крылатыми ракетами, в частности Х-101, а также гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", которыми Россия обстреливает гражданское население с помощью МиГ-31К.
- Президент Украины Владимир Зеленский показал поврежденную российским ударом больницу "Охматдет". Он сообщил, что под завалами находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.