В Покровске Донецкой области российские ракеты попали в предприятие: есть жертвы

Утром 8 июля российские войска ударили по Покровску Донецкой области. В результате попадания в предприятие в городе погибли трое мужчин.

О последствиях утреннего обстрела рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Украинцев также призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Читайте также В результате утренней атаки России по Украине погиб по меньшей мере 21 человек, более 60 – ранены

Российские войска обстреляли Покровск

Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили утром 8 июля по всей стране.

Сейчас есть информация о попадании в предприятие – именно на его территории погибли трое мужчин,

– написал Филашкин.

По словам главы ОВА, под огнем оказались и другие общины Донецкой области. Сейчас информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Оккупанты осуществили массированную атаку 8 июля

Россияне утром 8 июля нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. Всего в результате утренней атаки страны-агрессора по Украине, к сожалению, погибли около 20 человек, около полусотни – ранены.

По данным Воздушных сил, враг бил баллистикой, крылатыми ракетами, в частности Х-101, а также гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", которыми Россия обстреливает гражданское население с помощью МиГ-31К.

Президент Украины Владимир Зеленский показал поврежденную российским ударом больницу "Охматдет". Он сообщил, что под завалами находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.