В порту Одессы "сплелись" интересы нескольких стран: может ли Китай усмирить Путина

После того, как Россия вышла из зерновой сделки, оккупационные войска начали точечно избивать по портовой инфраструктуре Одесщины. Путин вредит всему миру, в том числе и своему "старшему брату" – Китаю.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Си Цзиньпин едва ли не единственный, кто до сих пор имеет влияние на Путина. А потому, когда Россия посягает на его интересы – для нее это может закончиться неудачно.

Читайте Слово Эрдогана и военного флота: сможет ли Турция возобновить зерновое соглашение

Одесский порт вобрал интересы нескольких стран

Владимир Зеленский 19 июля сообщил, что 60 тысяч тонн зерна, которые уничтожила Россия в одесском порту, должны были отправиться в Китай.

Это еще один неудачный шаг Путина по отношению к товарищу Си. Посмотрим, что он ответит. Китай становится очень серьезным игроком во всей истории с российской агрессией,

– заметила Ольга Романова.

Кстати, недавно в Соединенных Штатах была обширная конференция, связанная с мировыми угрозами на ближайшее будущее. Продолжающаяся сейчас угроза полномасштабной войны в Европе была на втором месте. На первом – китайская угроза.

"Посмотрите, как все "сплелось" сейчас в одесском порту. Китай, Россия, Украина, интересы Европы и Америки. Угроза нависающего над странами третьего мира голода, которую нужно будет решать Европе и США", – отметила Романова.

Китай ведет собственную игру

Более того, во время очередного ночного обстрела Одессы 20 июля было повреждено китайское консульство.

Китай может приструнить Путина. Пожалуй, это единственная страна, которая может это сделать. Но у Китая своя большая игра, которую сложно понять. Китай заинтересован в ослаблении и России, и Европы, и Америки соответственно,

– заметила журналистка.

С одной стороны, большая война в Европе Китая выгодна. Но с другой стороны, для Пекина – это рынок сбыта. Потому какая концепция Китая победит, еще будет видно.

Ольга Романова о возможном влиянии Китая на Россию: смотрите видео

Шантаж продолжается

В то же время, Путин не перестанет шантажировать весь мир всем, что у него есть. Неважно, будет ли это ядерное оружие, или это будет зерновое соглашение. Впрочем, интересно, что и в этом случае Китай пытается сдерживать Путина и Россию.

Ранее Си Цзиньпин предостерег Путина от использования ядерного оружия. В частности, не одобрял Си и перемещение ядерного оружия в Беларусь.

Посмотрим, как его хватит. Пока он не звенит ядерным оружием. Звенит Медведев, но это не страшно. Ну и остается шантаж Запорожской ядерной станцией,

– подчеркнула Романова.

Отметим, что в Главном управлении разведки 19 июля сообщили, что Россия готовит провокацию на ЗАЭС с использованием тяжелого вооружения. Для этого среди российских военных распространяют информацию о якобы подготовке штурма ЗАЭС.

Россия сорвала зерновое соглашение: последние новости