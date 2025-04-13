Россия ударила по зданию Сумского университета: там был запланирован детский спектакль
- Россия нанесла удар по зданию Сумского университета, где был запланирован детский спектакль "Капризная принцесса".
- Взрывы произошли менее чем за час до начала спектакля.
Россия в воскресенье, 13 апреля, нанесла смертельный удар по Сумах. Среди разрушенных от прицельного удара по гражданским объектам в центре города – здание Сумского университета.
Там в этот день было запланировано детское представление, сообщает 24 Канал.
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Детей приглашали на спектакль о любви
Детский спектакль должен был пройти в помещении конгресс-центра Сумского государственного университета.
Маленьких жителей города приглашали посмотреть спектакль "Капризная принцесса" – музыкальную сказку о любви.
Она была запланирована на 11:00, а взрыв в Сумах прогремел в 10:17, а через несколько минут – повторный.
Запланированный детский спектакль в Сумах / Скриншот 24 Канала
Напомним, что в результате удара были разрушены здания Сумского государственного университета. В конгресс-центре учебного заведения регулярно проводили культурные и художественные мероприятия.
Кроме того, среди 32 жертв России есть 2 ребенка. По ним во многих городах и областях Украины объявили Дни траура.
Также в результате российской атаки пострадали 99 человек, среди которых – 11 детей.