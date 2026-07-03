Этот удар по жилому дому унес жизни двух женщин и привел к ранению мужчины. 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА сообщает подробности.

Хронология атаки Ударные дроны вновь нацелились на Украину, взрывы прогремели в Кривом Роге: где есть угроза атаки

Взрывы в Сумской области прогремели 3 июля: что известно о последствиях?

В ночь на пятницу, 3 июля, как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях, вражеский беспилотник поразил жилой дом в частном секторе Роменской общины. На момент этого циничного удара внутри дома находились люди.

Атака БпЛА российской армии унесла жизни двух женщин и ранила мужчину, тому оказывается медицинская помощь. Специалисты выясняют окончательные масштабы разрушений и другие последствия обстрела.

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Россия терроризирует мирных жителей Сумской области

Приграничные общины Сумской области чуть ли не ежедневно находятся под прицелом вражеской авиации и беспилотников. Российские войска целятся в жилые дома, гражданскую инфраструктуру и людей.