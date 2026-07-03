Цей удар по житловому будинку обірвав життя двох жінок та завдав поранення чоловікові. 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА розповідає подробиці.

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Вибухи на Сумщині прогриміли 3 липня: що відомо про наслідки?

У ніч проти п'ятниці, 3 липня, як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах, ворожий безпілотник поцілив у житловий будинок у приватному секторі Роменської громади. На момент цього цинічного удару всередині оселі перебували люди.

Атака БпЛА російської армії обірвала життя двох жінок та поранила чоловіка, тому надають медичну допомогу. Фахівці з'ясовують остаточні масштаби руйнувань та інші наслідки обстрілу.

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Росія тероризує мирних жителів Сумщини

Прикордонні громади Сумської області чи не щодня перебувають під прицілом ворожої авіації та безпілотників. Російські війська цілять по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та людях.