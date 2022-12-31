Самые сложные Рождество и Новый Год: серьезно ли пострадала энергосистема после атаки

31 декабря Россия нанесла по Украине массированные ракетные удары: не обошлось без жертв и разрушений. Это однозначно самые тяжелые Рождество и Новый год для украинцев за время независимости страны.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям 31 декабря удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

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В предновогодний вечер энергетики работают нон-стоп

После отбоя воздушной тревоги 31 декабря энергетики работают нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения в тех районах, куда попали оккупанты.

Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.

– сказал Галущенко.

В Новый год энергетическая система остается стабильной

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что сегодня оккупанты атаковали не только энергетическую, но и гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые.

Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им,

– сказал премьер.

Он подчеркнул, что Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету.

Что известно о ракетных обстрелах Украины 31 декабря