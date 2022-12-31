Самые сложные Рождество и Новый Год: серьезно ли пострадала энергосистема после атаки
Источник:Герман Галущенко
31 декабря Россия нанесла по Украине массированные ракетные удары: не обошлось без жертв и разрушений. Это однозначно самые тяжелые Рождество и Новый год для украинцев за время независимости страны.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям 31 декабря удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.
К теме Есть погибшие, повреждены гостиницы и дворец "Украина": что известно об ударе по Киеву
В предновогодний вечер энергетики работают нон-стоп
После отбоя воздушной тревоги 31 декабря энергетики работают нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения в тех районах, куда попали оккупанты.
Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.
– сказал Галущенко.
В Новый год энергетическая система остается стабильной
Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что сегодня оккупанты атаковали не только энергетическую, но и гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые.
Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО – это герои и настоящий щит нашего неба. Спасибо им,
– сказал премьер.
Он подчеркнул, что Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету.
Что известно о ракетных обстрелах Украины 31 декабря
- 31 декабря россияне выпустили по Украине более 20 крылатых ракет, силы ПВО сбили 12 из них.
- В Киеве погиб пожилой мужчина. Также во время на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Всего в результате ракетных обстрелов зафиксировано 20 раненых, 14 из которых госпитализированы.
- Также оккупанты нанесли удара по Хмельницкому. Ранения получили 8 человек. 22-летняя девушка в тяжелом состоянии.
- Кроме этого, вражеские ракеты ударили по Запорожью. Ранены 4 человека, среди которых – девочка 2008 года рождения. Ребенок сейчас находится в реанимации.
- Очередной террористической атаки подвергся и Николаев. Ранения получили 6 человек, 3 из которых госпитализировали в больницу.