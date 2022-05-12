Обстрел "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: в горсовете показали ужасные последствия

12 мая 2022 , 14:38
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Источник:

Дергачевский городской совет

Сегодня, 12 мая, примерно в 13:00 оккупанты снова обстреляли Дергачи в Харьковской области. В результате российской атаки есть погибшие и раненные.

Как сообщили в Дергачевском горсовете, населенный пункт обстреливали из системы "Ураган". В то же время городская администрация добавила, что, несмотря на систематические прилеты, гуманитарный центр продолжает работу.

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Вражеские силы продолжили уничтожать Дергачевщину

Так, только за минувшие сутки в Дергачах в результате вражеского удара погиб человек, еще трое ранены. Также накануне оккупанты били по Малой Даниловке.

Напомним, что в результате артиллерийских обстрелов есть разрушение гражданских объектов в:

  • Дергачи,
  • Русская Лозовая,
  • Прудянцы,
  • Безруках.

Последствия обстрелов "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: смотрите видео

Обстрелы в Дергачах: главные новости

  • Еще в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты открыли огонь в Дергачах. С 25 февраля там продолжались активные боевые действия.
  • Уничтожить вражескую базу возле Дергачей, откуда велись обстрелы одного из районов Харькова, ВСУ удалось лишь 9 марта. Враги были вынуждены отступить.
  • 13 марта российские захватчики сбросили на населенный пункт авиационные бомбы. В результате попадания снарядов там загорелось частное предприятие.
  • Враги открыли огонь по жилому дому в поселке. В результате циничного и жестокого обстрела погибла 15-летняя девочка.
  • В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в Дергачах.
  • 30 марта захватчики обстреляли и местный горсовет. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще 3 – получили ранения.
  • 5 апреля враги серьезно повредили высоковольтные линии. Поэтому Дергачи остались без электроэнергии и связи.
  • 10 мая в Харькове впервые за все время полномасштабного вторжения России в Украину провели сессию областного совета. На встрече представили доклады харьковских правоохранителей, начавших расследование в отношении российских военных, воевавших против Украины. В частности, двум российским захватчикам, которые обстреливали Дергачи, выдвинули обвинительный акт. Теперь их ждет суд.

Кроме этого, российские подразделения, вторгшиеся в Украину, охвачены паникой из-за мощного сопротивления ВСУ. Войска агрессора уже сожалеют, что приехали воевать против наших защитников.

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Автор: Юлія Бабич