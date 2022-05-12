Обстрел "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: в горсовете показали ужасные последствия

Сегодня, 12 мая, примерно в 13:00 оккупанты снова обстреляли Дергачи в Харьковской области. В результате российской атаки есть погибшие и раненные.

Как сообщили в Дергачевском горсовете, населенный пункт обстреливали из системы "Ураган". В то же время городская администрация добавила, что, несмотря на систематические прилеты, гуманитарный центр продолжает работу.

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Вражеские силы продолжили уничтожать Дергачевщину

Так, только за минувшие сутки в Дергачах в результате вражеского удара погиб человек, еще трое ранены. Также накануне оккупанты били по Малой Даниловке.

Напомним, что в результате артиллерийских обстрелов есть разрушение гражданских объектов в:

Дергачи,

Русская Лозовая,

Прудянцы,

Безруках.

Последствия обстрелов "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: смотрите видео

Обстрелы в Дергачах: главные новости

Кроме этого, российские подразделения, вторгшиеся в Украину, охвачены паникой из-за мощного сопротивления ВСУ. Войска агрессора уже сожалеют, что приехали воевать против наших защитников.

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