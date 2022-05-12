Обстрел "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: в горсовете показали ужасные последствия
Источник:Дергачевский городской совет
Сегодня, 12 мая, примерно в 13:00 оккупанты снова обстреляли Дергачи в Харьковской области. В результате российской атаки есть погибшие и раненные.
Как сообщили в Дергачевском горсовете, населенный пункт обстреливали из системы "Ураган". В то же время городская администрация добавила, что, несмотря на систематические прилеты, гуманитарный центр продолжает работу.
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Вражеские силы продолжили уничтожать Дергачевщину
Так, только за минувшие сутки в Дергачах в результате вражеского удара погиб человек, еще трое ранены. Также накануне оккупанты били по Малой Даниловке.
Напомним, что в результате артиллерийских обстрелов есть разрушение гражданских объектов в:
- Дергачи,
- Русская Лозовая,
- Прудянцы,
- Безруках.
Последствия обстрелов "Ураганами" Дергачей в Харьковской области: смотрите видео
Обстрелы в Дергачах: главные новости
- Еще в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты открыли огонь в Дергачах. С 25 февраля там продолжались активные боевые действия.
- Уничтожить вражескую базу возле Дергачей, откуда велись обстрелы одного из районов Харькова, ВСУ удалось лишь 9 марта. Враги были вынуждены отступить.
- 13 марта российские захватчики сбросили на населенный пункт авиационные бомбы. В результате попадания снарядов там загорелось частное предприятие.
- Враги открыли огонь по жилому дому в поселке. В результате циничного и жестокого обстрела погибла 15-летняя девочка.
- В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в Дергачах.
- 30 марта захватчики обстреляли и местный горсовет. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще 3 – получили ранения.
- 5 апреля враги серьезно повредили высоковольтные линии. Поэтому Дергачи остались без электроэнергии и связи.
- 10 мая в Харькове впервые за все время полномасштабного вторжения России в Украину провели сессию областного совета. На встрече представили доклады харьковских правоохранителей, начавших расследование в отношении российских военных, воевавших против Украины. В частности, двум российским захватчикам, которые обстреливали Дергачи, выдвинули обвинительный акт. Теперь их ждет суд.
Кроме этого, российские подразделения, вторгшиеся в Украину, охвачены паникой из-за мощного сопротивления ВСУ. Войска агрессора уже сожалеют, что приехали воевать против наших защитников.
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