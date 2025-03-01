Квартира горела, там остались 2 котика, – жительница дома в Запорожье, в который попал дрон
Российская армия вечером 2 марта попала в дом в Запорожье. В квартире, где загорелся пожар, осталось 2 котика.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий мамы жительницы дома в Запорожье, куда попал вражеский дрон, Аллы Принь для Суспильного.
К теме Все в огне: в ОВА показали кадры последствий вражеской атаки по дому в Запорожье
Какова судьба котиков, что осталась в квартире, куда попал "Шахед"
Алла Принь рассказала журналистам, что квартира, где жила ее дочь, горит после вражеской атаки "Шахедом". Она рассказала, что дочь успела выбежать, но в квартире остались два котика.
В квартире, где был пожар после атаки "Шахедом", осталось 2 котика / Видео Суспільне
Позже в ГСЧС рассказали, что во время ликвидации последствий вражеского удара по Запорожью спасателям удалось спасти двух котиков.
Из-за падения обломков беспилотника дом загорелся, а взрывной волной повредило соседние дома. Пожарные не только укротили пламя, но и вытащили из-под завалов напуганных пушистиков,
– отметили в службе.
Спасатели спасли пушистиков из квартиры, горевшей в Запорожье / Видео ГСЧС
В ГСЧС подчеркнули, что четвероногие друзья теперь в безопасности.
К слову, в Запорожье вечером 2 марта российский "Шахед" попал в жилую многоэтажку. В результате атаки пострадала 31-летняя женщина, которую госпитализировали.